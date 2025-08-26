12

У Переса и Боттаса 527 гонок, 16 побед и 106 подиумов на двоих

«Формула-1» поделилась статистикой Серхио Переса и Валттери Боттаса, пилотов новой команды – «Кадиллака». Спортсмены вернутся на решетку в 2026 году.

У американского коллектива будет один из самых опытных составов – гонщики на двоих провели 527 Гран-при, выиграли 16 гонок и завоевали 106 подиумов.

На счету Переса больше гонок, Боттас лидирует по победам, призовым местам, поулам и очкам.

Оба пилота становились вице-чемпионами «Ф-1»: Серхио – в 2023-м, Валттери – в 2019-м и 2020-м. Мексиканский пилот дважды помог «Ред Булл» выиграть Кубок конструкторов (2022-2023 годы), финн праздновал командный успех с «Мерседесом» пять раз подряд (2017-2021).

