Уилл Бакстон о Пересе и Боттасе: «Трудно представить более сильный, опытный и успешный дуэт для новой команды в истории «Ф-1»

Бакстон посчитал идеальным выбор «Кадиллака».

Комментатор «Индикара » Уилл Бакстон, ранее работавший в «Формуле-1», оценил решение «Кадиллака» – американскую команду будут представлять Серхио Перес и Валттери Боттас в 2026 году.

«Эпичное объявление. И идеальный состав.

Трудно представить более сильный, опытный и успешный дуэт для новой команды в истории «Ф-1».

Поистине лучшая основа для первого сезона «Кадиллака », – написал журналист.

