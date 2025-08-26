Уилл Бакстон о Пересе и Боттасе: «Трудно представить более сильный, опытный и успешный дуэт для новой команды в истории «Ф-1»
Бакстон посчитал идеальным выбор «Кадиллака».
Комментатор «Индикара» Уилл Бакстон, ранее работавший в «Формуле-1», оценил решение «Кадиллака» – американскую команду будут представлять Серхио Перес и Валттери Боттас в 2026 году.
«Эпичное объявление. И идеальный состав.
Трудно представить более сильный, опытный и успешный дуэт для новой команды в истории «Ф-1».
Поистине лучшая основа для первого сезона «Кадиллака», – написал журналист.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Уилла Бакстона
