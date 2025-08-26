Мартин Брандл: «Перес и Боттас – прекрасный состав. «Кадиллак» не может позволить себе новичков в первый год»
Брандл похвалил «Кадиллак» за выбор пилотов.
Комментатор Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1» Мартин Брандл отреагировал на состав новой команды «Кадиллак» – американцы пригласили опытных Серхио Переса и Валттери Боттаса.
«Прекрасный состав. Команде нужен опыт и направление в первый год, она не может позволить себе новичков, которые будут повреждать болиды, когда ресурсы окажутся на пределе.
Вероятно, придется смириться с разочарованиями на первых стадиях, пока команда набирает ход, особенно в свете столь радикального изменения регламента», – отметил эксперт.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Мартина Брандла
