Мартин Брандл: «Перес и Боттас – прекрасный состав. «Кадиллак» не может позволить себе новичков в первый год»

Брандл похвалил «Кадиллак» за выбор пилотов.

Комментатор Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1» Мартин Брандл отреагировал на состав новой команды «Кадиллак» – американцы пригласили опытных Серхио Переса и Валттери Боттаса .

«Прекрасный состав. Команде нужен опыт и направление в первый год, она не может позволить себе новичков, которые будут повреждать болиды, когда ресурсы окажутся на пределе.

Вероятно, придется смириться с разочарованиями на первых стадиях, пока команда набирает ход, особенно в свете столь радикального изменения регламента», – отметил эксперт.

