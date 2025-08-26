  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Уилл Бакстон назвал «идиотской» систему суперлицензий для «Ф-1»: «Нужен радикальный пересмотр очков для «Индикара»
0

Уилл Бакстон назвал «идиотской» систему суперлицензий для «Ф-1»: «Нужен радикальный пересмотр очков для «Индикара»

Бакстон раскритиковал современную систему получения суперлицензии.

Комментатор «Индикара» Уилл Бакстон, ранее работавший в «Формуле-1», высказался о том, что Колтон Херта может продолжить карьеру в «Формуле-2», чтобы получить суперлицензию.

Сам гонщик «Индикара» не стал напрямую отрицать переход, сообщив, что пока слухи остаются слухами.

«Я говорил это тысячу раз. Система суперлицензий для «Ф-1» – идиотская рефлекторная реакция на неотвратимое восхождение таланта [Макса Ферстаппена], который оказался великим на все времена.

Если она сохранится, нужен радикальный пересмотр – особенно это касается очков для «Индикара», – написал Бакстон.

Из «Ф-2» пробиться в «Ф-1» легче, чем из «Индикара»: необходимые для получения суперлицензии 40 баллов получают первые три призера второй «формулы», в то время как в американской серии – лишь чемпион. Херта стал вторым в прошлом году и занимает шестую строчку в нынешнем сезоне «Индикара».

Колтон Херта о возможном переходе в «Формулу-2»: «Все это просто слухи, ничего более»

Владимир Башмаков о Палоу и «Ред Булл»: «Риск испортить репутацию себе и «Индикару» очень велик»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Уилла Бакстона
logoФормула-1
Колтон Херта
logoИндикар
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-2
Уилл Бакстон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Нидерландов-2025. Расписание трансляций
сегодня, 19:00
Серхио Перес о Лоусоне и Цуноде: «Посмотрите, сколько очков они набрали. Доказывать мне нечего»
11сегодня, 17:43
У Переса и Боттаса 527 гонок, 16 побед и 106 подиумов на двоих
6сегодня, 16:58
Алан Джонс: «Пиастри успешен, чем бы ни занимался, Норрис психологически слаб»
3сегодня, 16:37
Алекс Албон: «Приятно, что «Уильямсу» больше не нужно глупо рисковать»
сегодня, 15:16
Уилл Бакстон о Пересе и Боттасе: «Трудно представить более сильный, опытный и успешный дуэт для новой команды в истории «Ф-1»
3сегодня, 14:29
«Росгонки» подали в суд на «Ф-1» и требуют 67 млн долларов за отмену Гран-при России-2022
28сегодня, 14:05
Исполнительный директор «Кадиллака»: «Переговоров с Хорнером не было и не планируется»
4сегодня, 13:39
Серхио Перес: «Верю в превращение «Кадиллака» в команду Америк. Коллектив рассчитывает на поддержку со всего континента»
1сегодня, 12:52
Мартин Брандл: «Перес и Боттас – прекрасный состав. «Кадиллак» не может позволить себе новичков в первый год»
4сегодня, 12:29
Ко всем новостям
Последние новости
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
вчера, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото