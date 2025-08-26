Уилл Бакстон назвал «идиотской» систему суперлицензий для «Ф-1»: «Нужен радикальный пересмотр очков для «Индикара»

Бакстон раскритиковал современную систему получения суперлицензии.

Комментатор «Индикара» Уилл Бакстон, ранее работавший в «Формуле-1», высказался о том, что Колтон Херта может продолжить карьеру в «Формуле-2», чтобы получить суперлицензию.

Сам гонщик «Индикара» не стал напрямую отрицать переход, сообщив, что пока слухи остаются слухами.

«Я говорил это тысячу раз. Система суперлицензий для «Ф-1» – идиотская рефлекторная реакция на неотвратимое восхождение таланта [Макса Ферстаппена ], который оказался великим на все времена.

Если она сохранится, нужен радикальный пересмотр – особенно это касается очков для «Индикара», – написал Бакстон.

Из «Ф-2» пробиться в «Ф-1» легче, чем из «Индикара»: необходимые для получения суперлицензии 40 баллов получают первые три призера второй «формулы», в то время как в американской серии – лишь чемпион. Херта стал вторым в прошлом году и занимает шестую строчку в нынешнем сезоне «Индикара ».

Колтон Херта о возможном переходе в «Формулу-2»: «Все это просто слухи, ничего более»

Владимир Башмаков о Палоу и «Ред Булл»: «Риск испортить репутацию себе и «Индикару» очень велик»