Колтон Херта о возможном переходе в «Формулу-2»: «Все это просто слухи, ничего более»

Херта не планирует переходить в «Ф-2».

Пилот «Индикара» Колтон Херта рассказал, что собирается продолжать карьеру в США и не думает о переменах.

Херту попросили прокомментировать появившуюся в прессе информацию, что американец может пойти ена радикальный шаг и провести следующий сезон в «Формуле-2» – это бы позволило ему набрать баллы, необходимые для получения суперлицензии, которая дает возможность выступать в «Формуле-1».

«Да, я тоже знаю об этих слухах. Но это именно слухи, ничего более. Эти разговоры ходят уже лет пять. Меня давно манят этой перспективой, но я уже немного устал от всего этого. Сейчас я просто хочу гоняться и сосредоточиться на «Индикаре » в этом году. На том, чтобы в будущем постараться выиграть чемпионат.

При этом все мои друзья и моя семья живут здесь, в США. А там, куда я могу отправиться [в Европу] я никого не знаю. Так что если мне и придется принять такое решение, сделать это будет не так просто», – рассказал Херта.

