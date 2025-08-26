Владимир Башмаков о Палоу и «Ред Булл»: «Риск испортить репутацию себе и «Индикару» очень велик»

Башмаков считает рискованным потенциальный переход Палоу в «Ред Булл».

Комментатор Владимир Башмаков высказался о слухах, которые отправляют четырехкратного чемпиона «Индикара» Алекса Палоу в «Ред Булл».

«Для самого Алекса это очень рискованно. Конечно, здесь можно говорить о поиске новой мотивации. Но также и большом риске, который может навредить не только самому Палоу, но и всей серии «Индикар». Ведь если у него что-то не получится, то это породит разговоры о том, что в «Инди» доминирует пилот средних способностей.

Не стоит забывать и о том, что у Палоу был опыт как свободных заездов, так и частных тестов машин «Формулы-1» предыдущего и современного поколения. Но вся эта история завершилась со скандалом, когда он не перешел из «Гэнасси» в «Макларен » в «Инди». Так что с «Ф-1» он не имел контакта уже несколько лет.

Перед Палоу будет стоять очень сложная задача. Одного таланта мало. А давление будет – результатов ждут немедленно. За годы техника «Формулы-1» и «Индикара» сильно удалилась друг от друга. В современной «Формуле-1» пилоты испытывают проблемы с адаптацией просто при смене команды, чего не было в начале нулевых. Машины слишком комплексные. А удвоит сложность задачи еще и роль напарника Макса Ферстаппена , о которую многие обломали зубы.

Понятно, что Палоу нужен новый вызов. И, если ему реально выпадет такая возможность, то он может ей воспользоваться. Но риск испортить репутацию себе и даже целому чемпионату очень велик. Интересно, пойдет ли данная история дальше слухов, и что выберет сам Алекс – оставаться в «Инди» и стремиться к рекордам Эй-Джей Фойта, Скотта Диксона и Марио Андретти или все же рискнуть и пойти в «Формулу-1», – написал эксперт.

