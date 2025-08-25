Джонатан Уитли: «С Хорнером «Ред Булл» добился выдающихся результатов, и этого уже никто не отнимет»
Уитли отметил вклад Хорнера в успехи «Ред Булл».
Руководитель «Заубера» Джонатан Уитли отдал должное вкладу Кристиана Хорнера в достижения команды «Ред Булл».
Уитли на протяжении 19 лет работал с Хорнером, являясь спортивным директором «Ред Булл».
«Оглядываясь назад на 19 лет, проведенных в «Ред Булл», я могу сказать, что это был потрясающий опыт. И посмотрите, чего «Ред Булл» достиг благодаря Кристиану Хорнеру и его потрясающим лидерским качествам.
Это выдающиеся результаты, и вот этого уже никто не отнимет. Как команда мы добились выдающихся результатов», – рассказал Уитли.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
