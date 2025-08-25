Льюис Хэмилтон: «Каждый из нас сталкивается со множеством испытаний. Важно принять свет истины и любви»

Хэмилтон подвел итоги отпуска.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон поделился с фанатами сообщением перед возобновлением чемпионата и Гран-при Нидерландов .

«Я всегда очень благодарен за это время, за возможность отдохнуть и восстановиться. Я много размышлял.

Каждый из нас сталкивается со множеством испытаний – как личных, так и глобальных. Очень важно принять свет истины и любви, а также заботиться о себе, чтобы лучше заботиться о других.

Мы не можем отворачиваться. Мы должны продолжать двигаться вперед, даже когда это тяжело», – подписал семикратный чемпион «Формулы-1» фото из отпуска.

Фото: соцсети Льюиса Хэмилтона