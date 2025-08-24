  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Экс-пилот «Ф-1» Капелли: «Хэмилтон больше не может использовать свою сильную сторону – умение вести за собой команду в трудные времена»
8

Экс-пилот «Ф-1» Капелли: «Хэмилтон больше не может использовать свою сильную сторону – умение вести за собой команду в трудные времена»

Капелли высказался о трудностях Хэмилтона.

Бывший пилот «Формулы-1» Иван Капелли поделился мнением о причинах, по которым первая половина сезона в «Феррари» сложилась для Льюиса Хэмилтона настолько трудно.

«Я видел, как улыбка исчезла из его взгляда. Хэмилтон больше не может использовать то, что было его сильной стороной – умение вести команду за собой в трудные времена. И теперь это осознал и сам Льюис – особенно с учетом того, что у него появился настолько быстрый напарник.

Сейчас Хэмилтон живет как бы двойной жизнью. Вне трассы это все тот же Льюис – семикратный чемпион, которого мы знаем, но садясь за руль болида у него не получается найти ответ на свои вопросы, связанные с проблемами с пилотажем.

При этом Льюис все еще способен принести пользу «Феррари». Невозможно представить, что он вот так и закончит этот сезон. Хотя ему будет непросто. Льюис теперь понимает, что ему непросто приспособиться к болиду SF-25, и что рабочие методики в «Феррари» далеки от того, к чему он привык за все эти годы в «Мерседесе».

На данный момент единственный козырь, который может разыграть Хэмилтон – это сезон-2026. Там будет совершенно новая машина, новые правила, все будут начинать с нуля», – рассказал Капелли.

У «Феррари» будет хоть одна победа «Ф-1» в сезоне? А сколько выиграют «Мерседес» и «Ред Булл»? Считаем шансы

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
Иван Капелли
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Тото Вольфф: «Никаких обновлений болида «Мерседес» в этом сезоне больше не будет»
1вчера, 17:49
Карлос Сайнс о первой половине сезона: «Если удавалось избежать проблем с надежностью, обязательно возникал инцидент с одним из соперников»
2вчера, 15:16
Рубенс Баррикелло в 53 года стал чемпионом бразильского NASCAR Series
12вчера, 14:07
MotoGP. Гран-при Венгрии. Марк Маркес одержал 10-ю победу в сезоне, Акоста – 2-й, Беццекки – 3-й
19вчера, 12:52
Фредерик Вассер: «Мне не нужно дополнительно мотивировать Хэмилтона. Он разочарован, но не демотивирован»
2вчера, 12:01
Перес и Боттас оба отказали «Альпин» в пользу перехода в «Кадиллак» (ESPN F1)
9вчера, 10:53
Хуан-Пабло Монтойя: «Многие страны в «Ф-1» могли бы проводить ротацию автодромов для проведения Гран-при»
7вчера, 09:29
Дэвид Култхард: «Алекс Данн заслуживает места в «Ф-1»
вчера, 09:17
Пьер Гасли: «Выступаю в «Ф-1» явно не ради борьбы за 10-15 места, но я верю в проект «Альпин»
1вчера, 08:50
Андреа Стелла о борьбе Норриса и Пиастри: «Все должно происходить в условиях отсутствия искусственных ограничений со стороны команды»
1вчера, 08:15
Ко всем новостям
Последние новости
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24