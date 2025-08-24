Экс-пилот «Ф-1» Капелли: «Хэмилтон больше не может использовать свою сильную сторону – умение вести за собой команду в трудные времена»

Капелли высказался о трудностях Хэмилтона.

Бывший пилот «Формулы-1» Иван Капелли поделился мнением о причинах, по которым первая половина сезона в «Феррари» сложилась для Льюиса Хэмилтона настолько трудно.

«Я видел, как улыбка исчезла из его взгляда. Хэмилтон больше не может использовать то, что было его сильной стороной – умение вести команду за собой в трудные времена. И теперь это осознал и сам Льюис – особенно с учетом того, что у него появился настолько быстрый напарник.

Сейчас Хэмилтон живет как бы двойной жизнью. Вне трассы это все тот же Льюис – семикратный чемпион, которого мы знаем, но садясь за руль болида у него не получается найти ответ на свои вопросы, связанные с проблемами с пилотажем.

При этом Льюис все еще способен принести пользу «Феррари». Невозможно представить, что он вот так и закончит этот сезон. Хотя ему будет непросто. Льюис теперь понимает, что ему непросто приспособиться к болиду SF-25, и что рабочие методики в «Феррари» далеки от того, к чему он привык за все эти годы в «Мерседесе».

На данный момент единственный козырь, который может разыграть Хэмилтон – это сезон-2026. Там будет совершенно новая машина, новые правила, все будут начинать с нуля», – рассказал Капелли.

