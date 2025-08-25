  • Спортс
3

Экс-пилот «Ф-1» Даннер: «Хэмилтон и Колапинто – разочарования сезона, Бортолето и Аджар – восходящие звезды»

Даннер выделил героев и неудачников «Ф-1» в 2025-м.

Бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Даннер оценил выступления пилотов в 2025 году.

– Кто стал самым большим сюрпризом в этом сезоне – как в хорошем, так и в плохом смысле?

– С плохой стороны больше всего удивил Льюис Хэмилтон. Другие пилоты – например, Юки Цунода – были предсказуемо нестабильны, это не стало неожиданностью.

Еще одно разочарование – Франко Колапинто. Он просто не показывает ничего серьезного на трассе и в то же время обладает радикальной фанбазой в Аргентине, которая остро реагирует на критику. Говорю по своему опыту: после любого критического замечания поднимается шторм негатива – очень и очень неприятно. Это не его вина, но болельщики по-настоящему безумные.

– А кто приятно удивил?

– Безусловно, Бортолето. В этом сезоне он проявил себя как яркий талант – и как пилот, и как человек. Но Аджар также продемонстрировал силу. Я бы назвал их обоих восходящими звездами.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ran.de
