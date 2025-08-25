Рубенс Баррикелло: «Хэмилтон остается великолепным гонщиком. Он не мог забыть, как управлять болидом»

Баррикелло уверен в прогрессе Хэмилтона.

Бывший пилот «Формулы-1» Рубенс Баррикелло поделился мнением о трудностях, с которыми Льюис Хэмилтон столкнулся по ходу первого для себя сезона в составе «Феррари».

«Льюис Хэмилтон остается великолепным гонщиком, который в полной мере заслужил все те успехи, которых добился за свою карьеру.

И сейчас он явно не мог забыть, как управлять болидом. Я абсолютно уверен, что Хэмилтон сможет победить [выиграть титул в 2026 году, если болид «Феррари » окажется достаточно быстрым]», – рассказал Баррикелло.

Кто лучший новичок «Ф-1» в 2025-м? Детальнейшее исследование нашего блогера