Тото Вольфф: «Никаких обновлений болида «Мерседес» в этом сезоне больше не будет»

«Мерседес» остановил разработку болида 2025 года.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф рассказал, что команда полностью переключилась на работе над болидом 2026 года, а все дополнительные разработки обновлений текущей машины были остановлены.

«Нет, никаких обновлений болида [больше] не будет. Думаю, сейчас уже все полностью сосредоточены на подготовке к следующему сезону. При этом мы знаем, что в обновленном варианте болид «Мерседеса» является более стабильной платформой для оптимизации настроек, что должно пойти нам на пользу.

Посмотрим, насколько оптимальные варианты настроек мы подготовим к оставшимся трассам, как сможем их доработать и насколько конкурентоспособными мы окажемся.

Что касается пакета обновлений, внедренного на этапе в Имоле, то он уже валяется в какой-то из мусорных корзин», – рассказал Вольфф.

