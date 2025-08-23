Хуан-Пабло Монтойя: «Если у Хорнера есть шанс вернуться в «Ф-1» – он им воспользуется»
Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя уверен в том, что бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер вернется в чемпионат при появлении такой возможности.
«Если у Кристиана есть шанс вернуться в «Ф-1» – он им воспользуется. Другой вопрос, хочет ли он сам возвращаться – вот этого мы не знаем. Учитывая все случившееся и выплаты, которые он получил от «Ред Булл», с финансами у него нет вообще никаких проблем.
Может быть, частью сделки с «Ред Булл» было условие, что [получив солидные выплаты] Хорнер больше не сможет работать в «Формуле-1». Это единственная вещь, которая в теории может остановить его от возвращения.
Но на месте владельцев «Астон Мартин», «Кадиллака», «Альпин» или «Хааса» мне бы понадобился не больше двух секунд, чтобы решиться попробовать нанять его», – рассказал Монтойя.
Новый босс «Ред Булл» – какой он? И как планирует выбираться из кризиса?