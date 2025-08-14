  • Спортс
8

«Макларен» выставит на аукцион будущие болиды «Ф-1», «Индикара» и WEC в конце 2025 года

«Макларен» заранее продаст три машины разных гоночных чемпионатов.

Перед Гран-при Абу-Даби 2025 года «Макларен» совместно с RM Sotheby’s проведет аукцион, на котором можно будет приобрести будущие гоночные болиды.

Победитель аукциона получит машины «Формулы-1»-2026, «Индикара»-2026 и чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) 2027 года по окончании соответствующих сезонов.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун сообщил, что аукцион посвящен «Тройной короне автоспорта»: Гран-при Монако «Ф-1», «500 милям Индианаполиса» и «24 часам Ле-Мана».

«Аукцион – невероятная возможность приобрести часть гоночной истории и побороться за болид, который будет соревноваться на трассе, еще до официальной презентации.

«Тройная корона» является огромной частью нашего наследия, мы нацелены на то, чтобы завоевать ее снова и готовимся к приходу в чемпионат мира по гонкам на выносливость.

Более того, эти невероятные машины идут в комплекте с беспрецедентным вип-допуском в команду и к событиям на трассе», – заявил босс.

Зак Браун: «Цель «Макларена» – выиграть «Инди-500», в «Индикаре», командном и личном зачетах «Ф-1», Ле-Мане и WEC. А затем повторить!»

Зак Браун: «Ф-1» всегда будет центром вселенной «Макларена»

Опубликовал: Михаил Ширяев
