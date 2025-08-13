0

Зак Браун: «Ф-1» всегда будет центром вселенной «Макларена»

Браун объяснил стратегию «Макларена» в разных гоночных сериях.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что «Формула-1» останется приоритетом компании, несмотря на активное участие в других соревнованиях.

«У нас есть команды в «Формуле-1», «Индикаре», в данный момент в «Формуле E», и будет коллектив в чемпионате мира по гонкам на выносливость, то есть в Ле-Мане.

Разумеется, центром нашей вселенной является и всегда будет «Формула-1». Тем не менее Северная Америка – один из важнейших рынков для большинства компаний, если не важнейший, с огромной фанбазой, прекрасной экономикой.

Пока «Формула-1» не взлетела в Северной Америке, мы хотели получить конкурентное преимущество над соперниками по чемпионату благодаря фанбазе и корпоративным партнерам, больше присутствовать в регионе.

И пусть «Формула-1» взлетела в Северной Америке, мы по-прежнему хотим большего присутствия там в сравнении с конкурентами. Вот почему мы участвуем в «Индикаре».

Что касается чемпионата мира по гонкам на выносливость и «24 часов Ле-Мана», мы лишь недавно объявили о вступлении и будем гоняться в 2027 году. Там играют все производители спорткаров. Соперниками будут «Феррари», «Ламборгини», «Астон Мартин», «Порше», и для нас это естественный выбор, который позволит плотнее сотрудничать с нашим автомобильным бизнесом», – заявил босс в подкасте How Leaders Lead.

Браун также сообщил о стремлении завоевать «Тройную корону автоспорта»:

«Если взять «Инди-500», «24 часа Ле-Мана» и Гран-при Монако, эти три гонки называют «Тройной короной», и мы единственная команда, которая ее завоевывала.

Но в разные эпохи – можно сказать, в разные периоды истории нашего бренда. Теперь мы единственная команда в мировых гонках, которая участвует в этих трех огромных – фактически главных – гоночных сериях.

Это расширяет наши возможности и возможности корпоративных партнеров в плане фанбазы, географии, технологий».

Зак Браун: «Цель «Макларена» – выиграть «Инди-500», в «Индикаре», командном и личном зачетах «Ф-1», Ле-Мане и WEC. А затем повторить!»

Зак Браун: «Обсудим с Пиастри и Норрисом, как «Макларену» вести себя в случае титула одного из гонщиков»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1i.com
logoФормула E
logoЗак Браун
logoИндикар
logoWEC
logoФормула-1
logoМакларен
logo24 часа Ле-Мана
logoАстон Мартин
logoФеррари
Ламборгини
Порше
Гран-при Монако
500 миль Индианаполиса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос допустил переход Хорнера в «Альпин»: «Лишь там можно стать совладельцем»
17 минут назад
Жак Вильнев: «Росберг сдался через минуту после победы, у Нико не было никакой страсти к гонкам»
655 минут назад
«Формула-1» с Брэдом Питтом стала самым кассовым спортивным фильмом
2сегодня, 09:18
Лиам Лоусон: «Согласился на риск с настройками в «Ред Булл», а затем результат использовали, чтобы меня выгнать»
4сегодня, 09:08
Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен получит многолетний контракт с «Мерседесом» в 2027-м, если команда выйдет в лидеры»
6сегодня, 08:30
Нидерландский комментатор «Ф-1» Плой: «Бортолето лучше Ферстаппена в данный момент»
8вчера, 17:26
Ральф Шумахер: «Ред Булл» – главное разочарование 2025 года среди команд»
2вчера, 17:00
Гюнтер Штайнер о продлении Вассера в «Феррари»: «Верное решение. Команда сильна, Фред должен получить шанс в 2026-м»
1вчера, 16:24
Дэймон Хилл: «Леклеру слишком комфортно в «Феррари», возможно»
19вчера, 15:06
Андреа Стелла: «Ферстаппен найдет способ сражаться за победы во второй половине сезона»
2вчера, 14:33
Ко всем новостям
Последние новости
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
вчера, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
11 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24
Пятый этап RDS Open пройдет в рамках фестиваля GARAGE FEST на «Игора Драйв»
22 июля, 10:55Фото
Дамир Идиятулин одержал абсолютную победу на четвертом этапе RDS GP
21 июля, 10:45Фото