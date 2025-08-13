Зак Браун: «Ф-1» всегда будет центром вселенной «Макларена»

Браун объяснил стратегию «Макларена» в разных гоночных сериях.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что «Формула-1» останется приоритетом компании, несмотря на активное участие в других соревнованиях.

«У нас есть команды в «Формуле-1», «Индикаре», в данный момент в «Формуле E », и будет коллектив в чемпионате мира по гонкам на выносливость, то есть в Ле-Мане.

Разумеется, центром нашей вселенной является и всегда будет «Формула-1 ». Тем не менее Северная Америка – один из важнейших рынков для большинства компаний, если не важнейший, с огромной фанбазой, прекрасной экономикой.

Пока «Формула-1» не взлетела в Северной Америке, мы хотели получить конкурентное преимущество над соперниками по чемпионату благодаря фанбазе и корпоративным партнерам, больше присутствовать в регионе.

И пусть «Формула-1» взлетела в Северной Америке, мы по-прежнему хотим большего присутствия там в сравнении с конкурентами. Вот почему мы участвуем в «Индикаре».

Что касается чемпионата мира по гонкам на выносливость и «24 часов Ле-Мана», мы лишь недавно объявили о вступлении и будем гоняться в 2027 году. Там играют все производители спорткаров. Соперниками будут «Феррари », «Ламборгини », «Астон Мартин », «Порше», и для нас это естественный выбор, который позволит плотнее сотрудничать с нашим автомобильным бизнесом», – заявил босс в подкасте How Leaders Lead.

Браун также сообщил о стремлении завоевать «Тройную корону автоспорта»:

«Если взять «Инди-500», «24 часа Ле-Мана» и Гран-при Монако, эти три гонки называют «Тройной короной», и мы единственная команда, которая ее завоевывала.

Но в разные эпохи – можно сказать, в разные периоды истории нашего бренда. Теперь мы единственная команда в мировых гонках, которая участвует в этих трех огромных – фактически главных – гоночных сериях.

Это расширяет наши возможности и возможности корпоративных партнеров в плане фанбазы, географии, технологий».

