Зак Браун: «Цель «Макларена» – выиграть «Инди-500», в «Индикаре», командном и личном зачетах «Ф-1», Ле-Мане и WEC. А затем повторить!»

Браун перечислил серии, где «Макларен» нацелен на титулы.

Исполнительный директор «Макларен» Зак Браун поделился амбициозными задачами, которые стоят перед компанией в различных чемпионатах.

«У меня ощущение, что мы уже в пути, добиваемся своих целей.

Но наша конечная цель – выиграть «Инди-500», выиграть чемпионат «Индикара », выиграть Кубок конструкторов «Формулы-1», выиграть личный зачет «Формулы-1», выиграть «Ле-Ман» и выиграть чемпионат WEC . А затем повторить!

Пока мы выполнили одну из этих задач, взяли Кубок конструкторов. Но, если говорить серьезно, мы действительно на этом пути. Однако осталось много незаконченных дел», – сказал менеджер в интервью TSN.

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