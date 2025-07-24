Зак Браун: «Цель «Макларена» – выиграть «Инди-500», в «Индикаре», командном и личном зачетах «Ф-1», Ле-Мане и WEC. А затем повторить!»
Исполнительный директор «Макларен» Зак Браун поделился амбициозными задачами, которые стоят перед компанией в различных чемпионатах.
«У меня ощущение, что мы уже в пути, добиваемся своих целей.
Но наша конечная цель – выиграть «Инди-500», выиграть чемпионат «Индикара», выиграть Кубок конструкторов «Формулы-1», выиграть личный зачет «Формулы-1», выиграть «Ле-Ман» и выиграть чемпионат WEC. А затем повторить!
Пока мы выполнили одну из этих задач, взяли Кубок конструкторов. Но, если говорить серьезно, мы действительно на этом пути. Однако осталось много незаконченных дел», – сказал менеджер в интервью TSN.
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