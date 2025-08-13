Берни Экклстоун: «Не уверен, что приглашение Хэмилтона – верное решение «Феррари», Льюис ведет политические игры»

Экклстоун подверг сомнению выбор Хэмилтона со стороны «Феррари».

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун рассказал о своем отношении к переходу Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Феррари» успешно работала под руководством Жана Тодта , когда он привел Михаэля [Шумахера] и многих других сотрудников из «Бенеттона ».

В данный момент я не могу сказать ничего плохого об итальянских специалистах «Феррари», однако считаю, что команде необходим человек, который внесет изменения, найдет правильный путь и добьется выполнения целей.

Не уверен, что приглашение Льюиса было верным решением. Разумеется, Льюис талантлив, но ведет политические игры, что типично для «Феррари» и типично для него. Но он способен вернуться к жизни, и это будет плюсом для него и плюсом для «Феррари», – отметил британец.

Хэмилтон имеет право продлить контракт с «Феррари» на 2027-й вне зависимости от результатов (GdS)

Лео Туррини: «Хэмилтон купился на байку, что Леклер не лучше Сайнса, и на прочую чепуху»