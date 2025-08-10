  • Спортс
  Лео Туррини: «Хэмилтон купился на байку, что Леклер не лучше Сайнса, и на прочую чепуху»
62

Лео Туррини: «Хэмилтон купился на байку, что Леклер не лучше Сайнса, и на прочую чепуху»

Туррини считает, что Хэмилтон серьезно недооценил Леклера.

Известный итальянский журналист Лео Туррини согласился с мнением болельщика, который предположил, что новый пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон не ожидал столь сильных выступлений от напарника Шарля Леклера.

«На мой взгляд, да, Льюис искренне недооценил Шарля. Он купился на байку, что [Леклер] не лучше Сайнса, и на прочую чепуху.

Когда он осознал ошибку, а болид при этом оказался достаточно посредственным, его настроение ухудшилось. Но теперь все зависит от него: именно ему предстоит выбираться из ямы», – высказался журналист.

Питер Уиндзор: «Ферстаппен – воплощенное совершенство. Леклер делает то же, но с пульсом на 30 ударов выше»

Лео Туррини: «Однажды мы увидим Ферстаппена в «Феррари»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: блог Лео Туррини
logoШарль Леклер
Лео Туррини
logoКарлос Сайнс
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
