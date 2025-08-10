Лео Туррини: «Хэмилтон купился на байку, что Леклер не лучше Сайнса, и на прочую чепуху»

Туррини считает, что Хэмилтон серьезно недооценил Леклера.

Известный итальянский журналист Лео Туррини согласился с мнением болельщика, который предположил, что новый пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон не ожидал столь сильных выступлений от напарника Шарля Леклера .

«На мой взгляд, да, Льюис искренне недооценил Шарля. Он купился на байку, что [Леклер] не лучше Сайнса , и на прочую чепуху.

Когда он осознал ошибку, а болид при этом оказался достаточно посредственным, его настроение ухудшилось. Но теперь все зависит от него: именно ему предстоит выбираться из ямы», – высказался журналист.

