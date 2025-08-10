Лео Туррини: «Хэмилтон купился на байку, что Леклер не лучше Сайнса, и на прочую чепуху»
Туррини считает, что Хэмилтон серьезно недооценил Леклера.
Известный итальянский журналист Лео Туррини согласился с мнением болельщика, который предположил, что новый пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон не ожидал столь сильных выступлений от напарника Шарля Леклера.
«На мой взгляд, да, Льюис искренне недооценил Шарля. Он купился на байку, что [Леклер] не лучше Сайнса, и на прочую чепуху.
Когда он осознал ошибку, а болид при этом оказался достаточно посредственным, его настроение ухудшилось. Но теперь все зависит от него: именно ему предстоит выбираться из ямы», – высказался журналист.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: блог Лео Туррини
