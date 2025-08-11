Зак Браун: «Обсудим с Пиастри и Норрисом, как «Макларену» вести себя в случае титула одного из гонщиков»

Пиастри, Норрис и Браун договорятся, как праздновать титул одного из пилотов.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун сообщил, что команда заранее обсудит действия в случае победы Оскара Пиастри или Ландо Норриса в личном зачете «Формулы-1».

«Мы по-прежнему полагаем, что другие пилоты могут выиграть титул.

[Но] мы не наивны. Мы просто сядем и обсудим: «Слушайте, один из вас победит, и это будет лучший день в его жизни. А другой проиграет – как вы хотите, чтобы мы себя вели? Хотите, чтобы вы скакали и праздновали с тем, кто победил?»

Мы полностью осознаем и с пониманием относимся к празднованию в такой ситуации. И, думаю, мы с гонщиками просто сядем и придем к договоренности: «Один из вас не станет чемпионом. Как нам себя вести?»

Как мы считаем, это правильно. Важно думать о своих людях», – сказал Браун.

Зак Браун: «Новичок Хэмилтон раздражал Алонсо в 2007-м, уверен, но Норрис о Пиастри ничего подобного не говорит»

Зак Браун: «Макларен» осознает, что рискует повторением сезона-2007»