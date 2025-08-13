Жак Вильнев: «Росберг сдался через минуту после победы, у Нико не было никакой страсти к гонкам»

Вильнев назвал чемпиона, победившего без страсти к гонкам.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев высказался об обладателе титула 2016 года Нико Росберге , который опередил напарника по «Мерседесу » Льюиса Хэмилтона .

«Было видно, что его силы полностью истощились. Он одержал победу скорее в психологическом плане, потому что вел политическую игру. В том сезоне он показывал скорость в борьбе с Льюисом, однако Льюис не ожидал, что все так сложится – мы не увидели Льюиса в лучшей форме.

И он сдался через минуту после победы. Стало понятно, что у него не было никакой страсти к гонкам. И каждый раз, когда я его вижу, он не скучает без гонок. Ему действительно все равно.

Почему ты вообще начинаешь гоняться? Если у тебя изначально не было такой страсти, это печально – даже без нее иногда можно стать победителем. Это противоречит моим инстинктам, моим глубинным представлениям о гонках. Однако это произошло.

Лишь после победы ты задаешься вопросом, зачем этим занимаешься. И понимаешь, что не так уж сильно любишь гонки. Да, лучше уйти в такой момент, но это все равно грустно», – отметил канадец.

