Жак Вильнев: «Росберг сдался через минуту после победы, у Нико не было никакой страсти к гонкам»
Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев высказался об обладателе титула 2016 года Нико Росберге, который опередил напарника по «Мерседесу» Льюиса Хэмилтона.
«Было видно, что его силы полностью истощились. Он одержал победу скорее в психологическом плане, потому что вел политическую игру. В том сезоне он показывал скорость в борьбе с Льюисом, однако Льюис не ожидал, что все так сложится – мы не увидели Льюиса в лучшей форме.
И он сдался через минуту после победы. Стало понятно, что у него не было никакой страсти к гонкам. И каждый раз, когда я его вижу, он не скучает без гонок. Ему действительно все равно.
Почему ты вообще начинаешь гоняться? Если у тебя изначально не было такой страсти, это печально – даже без нее иногда можно стать победителем. Это противоречит моим инстинктам, моим глубинным представлениям о гонках. Однако это произошло.
Лишь после победы ты задаешься вопросом, зачем этим занимаешься. И понимаешь, что не так уж сильно любишь гонки. Да, лучше уйти в такой момент, но это все равно грустно», – отметил канадец.
Нико Росберг: «Узнать об ужине Хэмилтона с боссом «Даймлера» – словно кинжал в сердце. Льюису нужно продвигать свои интересы в «Феррари»
Нико Росберг о Норрисе: «Я был в точно такой же ситуации и стал чемпионом»