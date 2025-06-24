Нико Росберг о Норрисе: «Я был в точно такой же ситуации и стал чемпионом»

Росберг сравнил Норриса с собой и высказался о чувствительности британца.

Эксперт Sky Sports и чемпион 2016 года Нико Росберг сообщил, что пилот «Макларена » Ландо Норрис может воспользоваться своей эмоциональностью для того, чтобы провести более глубокую работу над собой и завоевать титул.

«Психологическая хрупкость, сомнения в себе – его ахиллесова пята. Когда давление на максимуме, появляются ошибки. Это было очевидно в Монреале.

Ландо, как и я, чувствительный человек. Но люди, которые больше сомневаются в себе, работают над собой усерднее. В отличие от самоуверенных личностей, которые считают себя величайшими в мире – такие люди обычно винят других и задают меньше вопросов самим себе.

Нужны люди с опытом, которые смогли бы ему помочь. Есть возможность улучшить психологические показатели, если над этим работать.

Я был в точно такой же ситуации, но полностью ее перевернул и стал чемпионом мира», – подчеркнул немец.

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