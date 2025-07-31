Нико Росберг: «Узнать об ужине Хэмилтона с боссом «Даймлера» – словно кинжал в сердце. Льюису нужно продвигать свои интересы в «Феррари»

Росберг рассказал об умении Хэмилтона работать с руководством.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг сообщил о качестве Льюиса Хэмилтона , которое понадобится британцу в «Феррари».

«К сожалению, пилот может провести огромную работу по продвижению своих интересов. Это было одной из его главных сильных сторон, когда я сражался с ним в «Мерседесе». Он очень умело выстраивал отношения с руководством «Мерседеса ».

Я мог внезапно узнать, что накануне вечером Льюис отправился в Штутгарт на ужин с исполнительным директором «Даймлера»! Словно кинжал в сердце – просто услышать об этом. Кто знает, о чем они говорили?

Он был хорош в этом, и ему нужны такие навыки в «Феррари», ведь поддержка со стороны команды лишней не бывает», – сообщил бывший напарник Хэмилтона в подкасте Sky Sports.

Зачем Хэмилтон так одевается? Льюис объяснил, почему не хочет быть как все

В инженерную бригаду Хэмилтона в «Феррари» вошел Лука Дьелло – британец ранее работал с ним в «Мерседесе»