Фредерик Вассер: «Феррари» недооценила вызов для Хэмилтона в начале сезона»
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал о тяжелом периоде Льюиса Хэмилтона после перехода из «Мерседеса».
«Считаю, мы недооценили вызов для Льюиса в начале сезона. Он провел почти десять лет с «Маклареном», а затем десять лет с «Мерседесом» – почти 20 лет с [моторами] «Мерседеса», в одной среде.
Для Льюиса это был огромный вызов, если говорить о культуре, людях вокруг, программном обеспечении, болиде – большие изменения были во всех аспектах, и, пожалуй, мы недооценили это, Льюис и я.
Но я очень и очень доволен, ведь в последних четырех или пяти гонках он снова показал темп», – заявил босс перед Гран-при Венгрии.
Хуан-Пабло Монтойя: «Чем больше Хэмилтон будет приспосабливаться к «Феррари», тем сложнее станет жизнь Леклера»
Лео Туррини: «Хэмилтон купился на байку, что Леклер не лучше Сайнса, и на прочую чепуху»