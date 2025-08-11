Фредерик Вассер: «Феррари» недооценила вызов для Хэмилтона в начале сезона»

В «Феррари» были неверные ожидания от адаптации Хэмилтона.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал о тяжелом периоде Льюиса Хэмилтона после перехода из «Мерседеса».

«Считаю, мы недооценили вызов для Льюиса в начале сезона. Он провел почти десять лет с «Маклареном », а затем десять лет с «Мерседесом» – почти 20 лет с [моторами] «Мерседеса », в одной среде.

Для Льюиса это был огромный вызов, если говорить о культуре, людях вокруг, программном обеспечении, болиде – большие изменения были во всех аспектах, и, пожалуй, мы недооценили это, Льюис и я.

Но я очень и очень доволен, ведь в последних четырех или пяти гонках он снова показал темп», – заявил босс перед Гран-при Венгрии .

