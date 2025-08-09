Хуан-Пабло Монтойя: «Чем больше Хэмилтон будет приспосабливаться к «Феррари», тем сложнее станет жизнь Леклера»

Монтойя проанализировал неудачи Хэмилтона в «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя поделился мыслями о противостоянии Шарля Леклера с новым напарником по «Феррари » Льюисом Хэмилтоном .

«[В квалификации к Гран-при Венгрии] времена были очень близкими. Полдесятой – и это была бы совсем другая история. Посмотрите на Льюиса три или четыре месяца назад – он проигрывал полсекунды. Сейчас он оказался в десятой от Шарля. И видно, что в болиде Льюису некомфортно, он постоянно сражается с машиной.

Льюис в данный момент хочет выжать из болида больше, прикладывает огромные усилия – видно, что он очень упорно трудится, но ему некомфортно. Чем больше Льюис будет приспосабливаться к машине, чем лучше станет справляться, тем сложнее станет жизнь Шарля. Пока ему не очень тяжело, но посмотрим», – отметил эксперт в подкасте MontoyAS.

Колумбиец также прокомментировал слухи о досрочном уходе Хэмилтона:

«В этом году – нет. Он будет гоняться минимум несколько лет. В следующем году правила будут совсем другими, все поменяется, и болид должен вести себя иначе».

Джонни Херберт: «У Хэмилтона в напарниках лучший Леклер, которого я видел»

Гюнтер Штайнер о Хэмилтоне: «Жалеть себя – неправильный настрой. Как семикратный чемпион может называть себя бесполезным?»