Джонатан Уитли о Гран-при Абу-Даби-2021: «До сих пор мурашки»

Уитли поделился ключевыми воспоминаниями о Ферстаппене и «Ред Булл».

Руководитель «Заубера » Джонатан Уитли, много лет работавший в «Ред Булл», высказался о знакомых моментах, касающихся Макса Ферстаппена .

«Вспоминается Австрия-2018. Мы выбрали стратегию с двумя пит-стопами, которая оказалась удачной, и Макс победил. Мы все тогда сидели в традиционных кожаных штанах на пит-уолл, а затем я поднялся на подиум перед всеми этими нидерландскими фанатами. Чудесное воспоминание.

Как и первый титул в Абу-Даби в 2021 году, конечно. Я впервые во время чемпионской гонки подумал: «Мы проиграем». Эмоции, которые я почувствовал, когда Макс пересек финишную черту, невозможно описать словами. До сих пор мурашки.

Позже «Мерседес» подал двойной протест. Я вошел в комнату, а с ними был юрист. К счастью, мы оказались правы и смогли отпраздновать. Была такая страсть, люди многим пожертвовали. Когда они работали с кем-то вроде Макса, то думали: «Это кажется правильным», – сказал специалист в интервью De Telegraaf.

