Окружение Ферстаппена первым инициировало контакт с «Мерседесом». Гонщик остался в «Ред Булл» после переговоров (GPblog)

Стали известны подробности несостоявшегося трансфера Ферстаппена.

Макс Ферстаппен продолжит выступать за «Ред Булл» в 2026 году, несмотря на активные слухи о переходе в «Мерседес».

Издание GPblog поделилось деталями переговоров: окружение гонщика первым инициировало контакт с «Мерседесом» и конкретно с исполнительным директором команды Тото Вольффом , утверждают многочисленные источники в паддоке «Формулы-1».

Менеджер, «естественно», заинтересовался, и действующие пилоты «Мерседеса » Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли оказались в подвешенном состоянии. Сообщается, что Вольфф дал гонщикам понять, что они с высокой вероятностью сохранят свои места, но признал, что существует небольшой шанс переманить Макса.

Портал ожидает, что в ближайшее время «Мерседес» официально подтвердит неизменный состав на сезон-2026.

