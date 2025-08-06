Журналист Ральф Бах допустил замену Колапинто на Переса: «У Серхио опыт и миллионы Слима, который хочет вернуть его в «Ф-1»

Бах назвал нового потенциального работодателя для Переса в «Ф-1».

Редактор F1-Insider Ральф Бах считает реалистичным переход Серхио Переса в «Альпин» на место Франко Колапинто.

«[Исполнительный советник «Альпин» Флавио ] Бриаторе продолжает критически относиться к Колапинто. Любой, кто знает Бриаторе, понимает, что у него уже появились новые идеи по поводу будущего.

Полагаю, не секрет, что Бриаторе общался с Боттасом . Но я также считаю, что нельзя недооценивать Переса. У него есть опыт – и миллионы Карлоса Слима, который хочет вернуть его в «Формулу-1».

Бриаторе определенно посчитает ситуацию выигрышной для всех сторон, если получит Переса. И я бы такого не исключал», – отметил эксперт.

Колапинто разбил болид «Альпин» на шинных тестах

Новый босс «Рено» Прово: «Ф-1» – часть фундаментальной стратегии для «Альпин», я не намерен это менять»