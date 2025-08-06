Колапинто разбил болид «Альпин» на шинных тестах

«Альпин» подтвердила, что Франко Колапинто стал участником серьезной аварии на шинных тестах «Пирелли » на трассе «Хунгароринг ».

Аргентинец был вынужден пройти обследование в медицинском центре. Пилот не получил существенных травм.

Как передает The Race, инцидент случился в 11-м повороте, болид получил обширные повреждения, тестовый день для «Альпин», вероятно, завершен.

Французская команда проводила заезды на трассе Гран-при Венгрии во вторник вместе с «Маклареном » и «Рейсинг Буллз», а сегодня, в среду, делит трек с «Феррари». Первый день «Альпин» выделила резервному гонщику Паулю Арону, второй – Колапинто и Пьеру Гасли. На тестах пилоты используют прототипы покрышек на сезон-2026.

Сообщается, что «Альпин» совмещает обкатку шин с собственными частными тестами на машине сезона-2023, и эти заезды продолжаются.

