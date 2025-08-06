Новый босс «Рено» Прово: «Ф-1» – часть фундаментальной стратегии для «Альпин», я не намерен это менять»

В «Рено» высказались о судьбе команды «Ф-1».

Новый исполнительный директор «Рено» Франсуа Прово, сменивший Луку де Мео, заявил о ставке компании на команду «Альпин».

«Формула-1 » – часть нашей фундаментальной стратегии для [бренда] «Альпин », и я не намерен это менять.

Единственным приоритетом для команды «Формулы-1» являются результаты – прогресс в этом году и, что важнее, разумеется, успех в сезоне-2026 с новым болидом. Это единственный приоритет, если говорить о «Формуле-1», – подчеркнул менеджер.

