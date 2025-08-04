«Я даже не против, что это случилось в такой гонке». Шарль Леклер – о штрафе за нарушение в борьбе с Расселом

Леклер спокойно воспринял штраф за инцидент с Расселлом.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал штраф в 5 секунд, который получил в конце Гран-при Венгрии .

Причиной штрафа стали маневры Леклера при обороне позиции в соперничестве с Джорджем Расселлом . Пилот «Мерседеса » посчитал, что Леклер, отбивая очередную атаку, нарушил правила, поскольку допустил смещение машины с траектории во время торможения. С чем стюарды в итоге согласились и выписали Леклеру штраф.

«Я знал, что действовал на пределе, но в целом у меня нет какого-то особого мнения по данному вопросу. Мне казалось, что я сначала сместился в сторону, а уже потом начал тормозить, и направил свою машину под углом на апекс, как я обычно и делаю.

Но я могу предположить, что Джордж по радио очень бурно высказывал свое недовольство, что он обычно и делает.

И в целом я даже не против, что это [получение штрафа] случилось в такой гонке. Вот если бы в конце заезда на трассе появилась машина безопасности, а я получил 5-секундный штраф, вот тогда бы я, вероятно, был расстроен намного сильнее. Но этого не случилось», – рассказал Леклер.

