Ральф Шумахер: «Верю, что Хэмилтон уйдет из «Ф-1» досрочно, такое может произойти в любой момент»

Шумахер предрек скорый разрыв Хэмилтона с «Ф-1».

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер предположил, что пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон досрочно завершит карьеру в чемпионате.

На Гран-при Венгрии британец стартовал и финишировал 12-м.

«Он совсем не осваивается в машине, не понимает, как с ней обращаться. Разумеется, он не может полностью изменить свой стиль пилотажа.

Именно об этом я говорил в начале года. Если все так продолжится, в какой-то момент «Феррари» придется выбрать одного гонщика, она не сможет строить болид для двух пилотов. Тогда ситуация осложнится. Сейчас он сомневается в себе все больше и больше.

Досрочный уход? Да, такое происходит очень и очень быстро. Я сам оказывался в подобной ситуации. В ДТМ – я решил, что смысла больше нет, и оставил болид на год раньше.

Я верю, что он способен так сделать и поступит так. Ведь это очень горькое разочарование – он не понимает, в каком направлении двигаться. Это случится не прямо сейчас, конечно, но такое может произойти в любой момент», – убежден Ральф.

