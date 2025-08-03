Дэймон Хилл: «Печально видеть Хэмилтона таким подавленным»

Хилл посочувствовал Хэмилтону после неудачи в Венгрии.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл поделился впечатлениями от просмотра Гран-при Венгрии , а также высказался в поддержку Льюиса Хэмилтона , для которого этап прошел крайне неудачно.

«Только что посмотрел гонку. Хороший Гран-при. Все, как мы любим. Довольно смелый был маневр в исполнении Оскара [Пиастри]. Все бы могло закончиться….иначе!

Печально видеть сэра Льюиса Хэмилтона таким подавленным. Бывает тяжело понять, когда приходит время уйти. Будет ли еще один сезон? Но с каждым годом становится только сложнее. Возможно, Льюису просто нужно хорошо отдохнуть [по ходу летнего перерыва в чемпионате]», – рассказал Хилл.

