  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фредерик Вассер: «Хэмилтон разочарован, но не демотивирован, мне не нужно мотивировать Льюиса»
8

Фредерик Вассер: «Хэмилтон разочарован, но не демотивирован, мне не нужно мотивировать Льюиса»

Вассер высказался о настрое и самокритике Хэмилтона.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился мнением о неудачном периоде Льюиса Хэмилтона, который жестко раскритиковал себя после 12-го места в квалификации к Гран-при Венгрии. В гонке британец не заработал очки, также финишировав 12-м.

«Мне не нужно его мотивировать. Честно говоря, он разочарован, но не демотивирован.

Да, он требовательный. Но, считаю, именно поэтому он семикратный чемпион мира. Он требователен к команде, к болиду, к инженерам, к механикам, ко мне тоже.

Я прекрасно понимаю ситуацию. Иногда вы комментируете вещи, которые гонщик говорит в машине. Но подведите микрофон к представителю другого вида спорта – футболисту и так далее – не уверен, что высказывания будут сильно лучше.

Иногда сразу после гонки или сразу после квалификации ты очень разочарован, и первая реакция резкая. Я могу понять разочарование, но мы все разочарованы.

Иногда мы можете задать вопрос мне, и, если я скажу [что думаю], мне придется отправиться к стюардам.

Если ты семикратный чемпион мира, твой напарник на поул-позиции, а ты выбываешь из второго сегмента, это тяжелая ситуация. Но мы были не так далеки от того, чтобы вылететь двумя машинами из второго сегмента.

Могу понять разочарование Льюиса – это нормально, и он вернется. Затем он застрял в «паровозике DRS», однако в чистом воздухе темп был хорошим.

Уверен, он вернется и будет показывать результат», – подчеркнул менеджер.

Льюис Хэмилтон о 12-м месте: «Я абсолютно бесполезен, «Феррари» нужно сменить гонщика»

Льюис Хэмилтон о словах про необходимость «Феррари» искать другого гонщика: «Порой ты говоришь то, что думаешь, вот и все»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoФеррари
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
Гран-при Венгрии
logoФредерик Вассер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Зак Браун: «Новичок Хэмилтон раздражал Алонсо в 2007-м, уверен, но Норрис о Пиастри ничего подобного не говорит»
550 минут назад
Тото Вольфф: «Расселл из быстрого ребенка развился в пилота, который был сильнее величайшего из великих в 2024-м»
6сегодня, 16:52
Джонни Херберт: «У Хэмилтона в напарниках лучший Леклер, которого я видел»
1сегодня, 16:07
Переход Переса в «Кадиллак» маловероятен (GPblog)
6сегодня, 15:02
Зак Браун: «Макларен» осознает, что рискует повторением сезона-2007»
9сегодня, 14:28
Ярно Трулли: «Хэмилтон не похож на себя. Не кажется, что Льюис способен что-то дать «Феррари»
8сегодня, 13:44
Джонни Херберт о проблемах Хэмилтона: «Возраст сказывается»
7сегодня, 12:57
Джонатан Уитли о Гран-при Абу-Даби-2021: «До сих пор мурашки»
6сегодня, 11:18
«Альпин» рассматривает замену Колапинто на Арона на последние 2-3 Гран-при 2025 года (PlanetF1)
8сегодня, 10:48
Питер Уиндзор о проблемах Хэмилтона в «Феррари»: «Все началось с Маси и Вольффа в 2021-м»
10сегодня, 10:05
Ко всем новостям
Последние новости
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
вчера, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24
Пятый этап RDS Open пройдет в рамках фестиваля GARAGE FEST на «Игора Драйв»
22 июля, 10:55Фото
Дамир Идиятулин одержал абсолютную победу на четвертом этапе RDS GP
21 июля, 10:45Фото
Где смотреть Гран-при Бельгии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
121 июля, 07:26
Всероссийское инженерное соревнование «Формула Студент» состоится в рамках GARAGE FEST Игора Драйв 2025
16 июля, 09:35Фото
Четвертый этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) пройдет 19-20 июля на подмосковном автодроме ADM Raceway
14 июля, 11:55Фото