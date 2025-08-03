Фредерик Вассер: «Хэмилтон разочарован, но не демотивирован, мне не нужно мотивировать Льюиса»

Вассер высказался о настрое и самокритике Хэмилтона.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился мнением о неудачном периоде Льюиса Хэмилтона , который жестко раскритиковал себя после 12-го места в квалификации к Гран-при Венгрии . В гонке британец не заработал очки, также финишировав 12-м.

«Мне не нужно его мотивировать. Честно говоря, он разочарован, но не демотивирован.

Да, он требовательный. Но, считаю, именно поэтому он семикратный чемпион мира. Он требователен к команде, к болиду, к инженерам, к механикам, ко мне тоже.

Я прекрасно понимаю ситуацию. Иногда вы комментируете вещи, которые гонщик говорит в машине. Но подведите микрофон к представителю другого вида спорта – футболисту и так далее – не уверен, что высказывания будут сильно лучше.

Иногда сразу после гонки или сразу после квалификации ты очень разочарован, и первая реакция резкая. Я могу понять разочарование, но мы все разочарованы.

Иногда мы можете задать вопрос мне, и, если я скажу [что думаю], мне придется отправиться к стюардам.

Если ты семикратный чемпион мира, твой напарник на поул-позиции, а ты выбываешь из второго сегмента, это тяжелая ситуация. Но мы были не так далеки от того, чтобы вылететь двумя машинами из второго сегмента.

Могу понять разочарование Льюиса – это нормально, и он вернется. Затем он застрял в «паровозике DRS», однако в чистом воздухе темп был хорошим.

Уверен, он вернется и будет показывать результат», – подчеркнул менеджер.

Льюис Хэмилтон о 12-м месте: «Я абсолютно бесполезен, «Феррари» нужно сменить гонщика»

Льюис Хэмилтон о словах про необходимость «Феррари» искать другого гонщика: «Порой ты говоришь то, что думаешь, вот и все»