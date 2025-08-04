Гельмут Марко о титуле Ферстаппена в 2025-м: «Это невозможно»

«Ред Булл» исключает защиту чемпионства Ферстаппеном.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко оценил шансы Макса Ферстаппена завоевать пятый подряд титул в «Формуле-1».

«Это невозможно, очевидно», – сообщил австриец после Гран-при Венгрии.

На «Хунгароринге» Ферстаппен финишировал девятым, отставание от лидера чемпионата – пилота «Макларена » Оскара Пиастри – выросло до 97 очков.

