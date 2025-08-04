  • Спортс
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Венгрии-2025

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Венгрии

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 284 очка

2. Ландо Норрис («Макларен») – 275

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 187

4. Джордж Расселл («Мерседес») – 172

5. Шарль Леклер («Феррари») – 151

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 109

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 64

8. Алекс Албон («Уильямс») – 54

9. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 37

10. Эстебан Окон («Хаас») – 27

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 26

12. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 26

13. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 22

14. Пьер Гасли («Альпин») – 20

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 20

16. Карлос Сайнс («Уильямс») – 16

17. Габриэл Бортолето («Заубер») – 14

18. Юки Цунода («Ред Булл») – 10

19. Оливер Бермэн («Хаас») – 8

20. Франко Колапинто («Альпин») – 0

21. Джек Дуэн («Альпин») – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. «Макларен» – 559 очков

2. «Феррари» – 260

3. «Мерседес» – 236

4. «Ред Булл» – 194

5. «Уильямс» – 70

6. «Астон Мартин» – 52

7. «Заубер» – 51

8. «Рейсинг Буллз» – 45

9. «Хаас» – 35

10. «Альпин» – 20

Гран-при Венгрии-2025. Норрис выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Леклер – 4-й после старта с поула, Ферстаппен – 9-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
