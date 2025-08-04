Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Венгрии-2025
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Венгрии
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 284 очка
2. Ландо Норрис («Макларен») – 275
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 187
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 172
5. Шарль Леклер («Феррари») – 151
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 109
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 64
8. Алекс Албон («Уильямс») – 54
9. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 37
10. Эстебан Окон («Хаас») – 27
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 26
12. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 26
13. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 22
14. Пьер Гасли («Альпин») – 20
15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 20
16. Карлос Сайнс («Уильямс») – 16
17. Габриэл Бортолето («Заубер») – 14
18. Юки Цунода («Ред Булл») – 10
19. Оливер Бермэн («Хаас») – 8
20. Франко Колапинто («Альпин») – 0
21. Джек Дуэн («Альпин») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Макларен» – 559 очков
2. «Феррари» – 260
3. «Мерседес» – 236
4. «Ред Булл» – 194
5. «Уильямс» – 70
6. «Астон Мартин» – 52
7. «Заубер» – 51
8. «Рейсинг Буллз» – 45
9. «Хаас» – 35
10. «Альпин» – 20
Гран-при Венгрии-2025. Норрис выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Леклер – 4-й после старта с поула, Ферстаппен – 9-й