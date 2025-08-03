Макс Ферстаппен: «Ред Булл» спроектирован под меня? Не думаю, что это правда»

Ферстаппен опроверг теорию о проблемах вторых пилотов «Ред Булл» .

Пилот «Ред Булл » высказался о популярной в гоночном сообществе теории, согласно которой напарники Ферстаппена испытывают трудности, так как болид заточен под пилотажный стиль Макса .

«Машина спроектирована под меня? Не думаю, что это правда. Между всеми нами открытая дискуссия. Всегда есть несколько идей, на которые можно обратить внимание. Не могу вдаваться в детали», – сказал четырехкратный чемпион.

Ферстаппен также прокомментировал 9-е место на Гран-при Венгрии:

«Очень трудно это объяснить. В этот уик-энд ничего не работало. В Спа мы были более конкурентоспособными.

Знаю, что мы не на уровне «Макларена», который в этом году отлично справляется. Но нам это кажется странным: нужно изучить вопрос.

Что касается меня, то сложный уик-энд, как и гонка. Очень низкий уровень сцепления, я мало что мог сделать».

