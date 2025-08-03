Макс Ферстаппен: «Ред Булл» спроектирован под меня? Не думаю, что это правда»
Пилот «Ред Булл» высказался о популярной в гоночном сообществе теории, согласно которой напарники Ферстаппена испытывают трудности, так как болид заточен под пилотажный стиль Макса.
«Машина спроектирована под меня? Не думаю, что это правда. Между всеми нами открытая дискуссия. Всегда есть несколько идей, на которые можно обратить внимание. Не могу вдаваться в детали», – сказал четырехкратный чемпион.
Ферстаппен также прокомментировал 9-е место на Гран-при Венгрии:
«Очень трудно это объяснить. В этот уик-энд ничего не работало. В Спа мы были более конкурентоспособными.
Знаю, что мы не на уровне «Макларена», который в этом году отлично справляется. Но нам это кажется странным: нужно изучить вопрос.
Что касается меня, то сложный уик-энд, как и гонка. Очень низкий уровень сцепления, я мало что мог сделать».
