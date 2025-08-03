  • Спортс
  • Фредерик Вассер допустил проблему с давлением в шинах: «Леклер сначала оторвался от Пиастри, а в конце проигрывал по 2 секунды с круга»
Фредерик Вассер допустил проблему с давлением в шинах: «Леклер сначала оторвался от Пиастри, а в конце проигрывал по 2 секунды с круга»

В «Феррари» прокомментировали трудности Леклера на «Хунгароринге».

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался в эфире итальянского Sky Sport о четвертом месте Шарля Леклера на Гран-при Венгрии после старта с поул-позиции.

– Конечно, это разочаровывающий результат. Леклер начал испытывать трудности сразу же после того, как ему поставили новый «хард». Проблема связана с давлением в шинах?

– Возможно, но нам нужно это изучить. Тем не менее разрыв не был огромным. Но на первых двух отрезках мы контролировали ситуацию, это правда, а на первом даже нарастили небольшой отрыв от Пиастри.

На втором отрезке мы оказались под более серьезным давлением, но все равно смогли сохранить первую позицию. На заключительном отрезке мы уступали «Макларену» по две секунды и полностью проиграли гонку. Очень разочаровывает, ведь до того момента все шло очень хорошо, а Шарлю удавалось лидировать.

– Шарль сказал, что у него была проблема с шасси с 40-го круга…

– Да, это так. Но с 40-го круга – это означает, что и на втором отрезке. А главная проблема появилась с начала третьего отрезка.

– Какие выводы можно сделать из уик-энда?

– Суббота сложилась удачно, но это был хаотичный день. Даже на первом отрезке, считаю, мы были на равных с «Маклареном» по темпу. Пожалуй, впервые в этом году удалось ехать на равных, и мы даже оторвались от Расселла. В какой-то момент мы в 15 секундах впереди, а затем потеряли все, проигрывали по две секунды с круга.

Надо понять, что произошло на последних 30 кругах гонки. Но мы также должны извлечь позитивные моменты из уик-энда, ведь на многих стадиях мы с «Маклареном» показывали равную скорость.

Шарль Леклер: «Должен взять назад все, что наговорил команде по радио»

Леклер получил штраф в борьбе с Расселлом и стал 4-м после старта с поула в Венгрии

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: It.motorsport.com
