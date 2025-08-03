Фредерик Вассер допустил проблему с давлением в шинах: «Леклер сначала оторвался от Пиастри, а в конце проигрывал по 2 секунды с круга»

В «Феррари» прокомментировали трудности Леклера на «Хунгароринге».

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер высказался в эфире итальянского Sky Sport о четвертом месте Шарля Леклера на Гран-при Венгрии после старта с поул-позиции.

– Конечно, это разочаровывающий результат. Леклер начал испытывать трудности сразу же после того, как ему поставили новый «хард». Проблема связана с давлением в шинах?

– Возможно, но нам нужно это изучить. Тем не менее разрыв не был огромным. Но на первых двух отрезках мы контролировали ситуацию, это правда, а на первом даже нарастили небольшой отрыв от Пиастри .

На втором отрезке мы оказались под более серьезным давлением, но все равно смогли сохранить первую позицию. На заключительном отрезке мы уступали «Макларену » по две секунды и полностью проиграли гонку. Очень разочаровывает, ведь до того момента все шло очень хорошо, а Шарлю удавалось лидировать.

– Шарль сказал, что у него была проблема с шасси с 40-го круга…

– Да, это так. Но с 40-го круга – это означает, что и на втором отрезке. А главная проблема появилась с начала третьего отрезка.

– Какие выводы можно сделать из уик-энда?

– Суббота сложилась удачно, но это был хаотичный день. Даже на первом отрезке, считаю, мы были на равных с «Маклареном» по темпу. Пожалуй, впервые в этом году удалось ехать на равных, и мы даже оторвались от Расселла. В какой-то момент мы в 15 секундах впереди, а затем потеряли все, проигрывали по две секунды с круга.

Надо понять, что произошло на последних 30 кругах гонки. Но мы также должны извлечь позитивные моменты из уик-энда, ведь на многих стадиях мы с «Маклареном» показывали равную скорость.

