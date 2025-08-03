Шарль Леклер: «Должен взять назад все, что наговорил команде по радио»

Леклер извинился перед командой за критику по радио.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер рассказал, что допустил ошибку в оценке ситуации и должен взять назад всю критику в адрес команды, которую высказал по радио, выражая недовольство решением скорректировать угол атаки переднего антикрыла на пит-стопе.

Леклер считал эти настройки слишком агрессивными, но потом выяснилось, что причиной потери скорости стали не они, а поломка шасси.

«Я думал, что проблема с потерей темпа связана с корректировкой настроек переднего антикрыла, которая была проведена во время пит-стопа, и что этот вариант получился слишком агрессивным. Но затем, очевидно, ситуация значительно ухудшилась.

И тут я впервые заметил странное поведение машины, которое проявлялось в каждом повороте. Машине не хватало стабильности, практически в каждом повороте начинало происходить что-то странное.

Так что да, я должен взять назад все, что наговорил команде по радио. Потому что я думал, что проблема в одном, но потом, когда я уже выбрался из кокпита, команда сообщила мне гораздо больше деталей.

Как я уже говорил, проблема начала ощущаться где-то на 40-м круге. С каждым кругом ситуация только ухудшалась, и к концу заезда мы уже ехали на две секунды медленнее своего же темпа. Машиной же было просто невозможно управлять. Это была конкретная проблема, не связанная ни с чем другим. И конечно, в будущем такого не должно повториться.

Почему команда сразу не сообщила мне о том, что происходит? Насколько я понимаю, изначально наличие проблемы было не столь очевидным на данных телеметрии», – рассказал Леклер.

