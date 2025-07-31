Алекс Албон о дождевых гонках: «Пилоты выглядят слабаками, но главная причина – нынешнее поколение болидов»

Албон не согласился с фанатами, критикующими «слабаков»-пилотов.

Гонщик «Уильямса » Алекс Албон высказался о задержке Гран-при Бельгии из-за сильного дождя и имидже пилотов.

«Я действительно считаю, что главной причиной является нынешнее поколение болидов. Надеюсь, в следующем году многие проблемы уйдут.

В чем смысл дождевых шин, если они не используются? Я бы сказал, что согласен, но громче всего в таких ситуациях высказываются сами пилоты. Мы открыто заявляем, когда считаем, что гоняться можно, когда момент настал. Но сейчас дождевые покрышки и условия друг другу не подходят. Дело не в том, что шины недостаточно хорошие, просто мы ничего не видим.

К сожалению, только мы можем сказать, что происходит на самом деле. В этом смысле пилотов ставят в странное положение, мы выглядим слабаками. Словно это мы жалуемся, хотя должны просто смириться.

В то же время, на мой взгляд, хороший пример – момент с Изаком [Аджаром] и Кими [Антонелли ] в Сильверстоуне. Это худшее ощущение, когда пилотируешь на скорости в 250 км/ч и не видишь на 20 метров вперед.

ФИА очень внимательно к нам прислушаешься, следит за ситуацией и всегда ищет решения, потенциальные улучшения.

Но да, это неловкая беседа, ведь я согласен. На дождевых шинах можно гоняться, на свободной трассе все было бы абсолютно нормально. Однако в данный момент болиды производят огромное количество спрея.

Считаю, здорово, что в Спа мы хотя бы провели старт с места. Перед ФИА стоит практически невозможная задача. Мы видели очень жесткие аварии на этой трассе под дождем, которые угрожали жизни – не думаю, что кто-либо из нас хотел бы оказаться на месте [ФИА] и принимать такое решение.

Я действительно думаю, что надо просто подождать новые правила. Надеюсь, ситуация со спреем улучшится. Полагаю, так и будет», – заявил Алекс перед Гран-при Венгрии .

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