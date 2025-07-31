  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Алекс Албон о дождевых гонках: «Пилоты выглядят слабаками, но главная причина – нынешнее поколение болидов»
1

Алекс Албон о дождевых гонках: «Пилоты выглядят слабаками, но главная причина – нынешнее поколение болидов»

Албон не согласился с фанатами, критикующими «слабаков»-пилотов.

Гонщик «Уильямса» Алекс Албон высказался о задержке Гран-при Бельгии из-за сильного дождя и имидже пилотов.

«Я действительно считаю, что главной причиной является нынешнее поколение болидов. Надеюсь, в следующем году многие проблемы уйдут.

В чем смысл дождевых шин, если они не используются? Я бы сказал, что согласен, но громче всего в таких ситуациях высказываются сами пилоты. Мы открыто заявляем, когда считаем, что гоняться можно, когда момент настал. Но сейчас дождевые покрышки и условия друг другу не подходят. Дело не в том, что шины недостаточно хорошие, просто мы ничего не видим.

К сожалению, только мы можем сказать, что происходит на самом деле. В этом смысле пилотов ставят в странное положение, мы выглядим слабаками. Словно это мы жалуемся, хотя должны просто смириться.

В то же время, на мой взгляд, хороший пример – момент с Изаком [Аджаром] и Кими [Антонелли] в Сильверстоуне. Это худшее ощущение, когда пилотируешь на скорости в 250 км/ч и не видишь на 20 метров вперед.

ФИА очень внимательно к нам прислушаешься, следит за ситуацией и всегда ищет решения, потенциальные улучшения.

Но да, это неловкая беседа, ведь я согласен. На дождевых шинах можно гоняться, на свободной трассе все было бы абсолютно нормально. Однако в данный момент болиды производят огромное количество спрея.

Считаю, здорово, что в Спа мы хотя бы провели старт с места. Перед ФИА стоит практически невозможная задача. Мы видели очень жесткие аварии на этой трассе под дождем, которые угрожали жизни – не думаю, что кто-либо из нас хотел бы оказаться на месте [ФИА] и принимать такое решение.

Я действительно думаю, что надо просто подождать новые правила. Надеюсь, ситуация со спреем улучшится. Полагаю, так и будет», – заявил Алекс перед Гран-при Венгрии.

Негодуете, почему «Ф-1» больше не гоняет в сильный дождь? Объясняем

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
logoАндреа Кими Антонелли
logoАлександр Албон
Гран-при Венгрии
logoФормула-1
регламент
logoФИА
logoИзак Аджар
logoУильямс
Гран-при Бельгии
Гран-при Великобритании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Стефано Доменикали: «Хэмилтон – жемчужина, невероятный спортсмен. Льюис стремится к восьмому титулу и снова достигнет успеха»
126 минут назад
Питер Уиндзор похвалил Ферстаппена после «ужасного дня»: «Макс обогнал 4 болида, и все без DRS. Вот это да»
649 минут назад
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Венгрии-2025
14сегодня, 08:45
«Феррари» выступает с одним пилотом. Хэмилтон как температура в Улан-Баторе в сводке морской погоды – нет данных». Журналист Туррини о Льюисе
44сегодня, 08:26
WRC. Рованпера выиграл Ралли Финляндии, Ожье продолжает сражаться за титул, несмотря на пропуск трех этапов
сегодня, 08:08
Гельмут Марко о титуле Ферстаппена в 2025-м: «Это невозможно»
16сегодня, 07:32
Оскар Пиастри о борьбе с Норрисом: «Расклады были бы совсем другими, если бы какие-то вещи сложились иначе в последних гонках»
7сегодня, 07:02
Бортолето признан гонщиком дня по итогам Гран-при Венгрии
11сегодня, 06:35
Ферстаппен финишировал ниже пилота второй команды «Ред Булл» во 2-й раз с 2021-го
сегодня, 06:19
Юки Цунода о темпе болида: «Ред Булл» не понимает, в чем именно проблема»
11вчера, 19:57
Ко всем новостям
Последние новости
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24
Пятый этап RDS Open пройдет в рамках фестиваля GARAGE FEST на «Игора Драйв»
22 июля, 10:55Фото
Дамир Идиятулин одержал абсолютную победу на четвертом этапе RDS GP
21 июля, 10:45Фото
Где смотреть Гран-при Бельгии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
121 июля, 07:26
Всероссийское инженерное соревнование «Формула Студент» состоится в рамках GARAGE FEST Игора Драйв 2025
16 июля, 09:35Фото
Четвертый этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) пройдет 19-20 июля на подмосковном автодроме ADM Raceway
14 июля, 11:55Фото
Первый федеральный автопробег «Путь» пройдет по маршруту, разработанному нейросетью
9 июля, 09:45Фото