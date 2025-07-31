Ральф Шумахер о прогрессе «Заубера»: «Причина в отсутствии Боттаса. Мик – хороший кандидат для «Кадиллака» с прекрасным потенциалом»

Шумахер раскритиковал Боттаса и предложил племянника на место в «Кадиллаке».

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер не одобряет потенциальную сделку между резервным гонщиком «Мерседеса » Валттери Боттасом и «Кадиллаком».

Оптимальной кандидатурой для новой команды «Ф-1», по мнению Ральфа, стал бы его племянник Мик Шумахер, пилот «Альпин » в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC ).

«Если посмотреть на то, где «Заубер» был в прошлом году и где находится сейчас, считаю, причина в [отсутствии] Боттаса.

Что касается Переса, можно получить чуть более объективное представление, сравнивая его с Максом Ферстаппеном. Кроме того, он приносит деньги, а это очень важно в начале пути. Даже команде «Дженерал Моторз» нужно все финансировать.

Так что вполне могу представить такое. Не могу представить Чжоу, ведь сейчас между Америкой и Китаем не самые лучшие отношения. Вероятно, это будет довольно тяжело с экономической точки зрения.

Люди будут опять говорить о дяде, но, если посмотреть, у кого еще есть какой-то опыт и потенциал, то Мик, безусловно, является хорошим кандидатом. На мой взгляд, сейчас он умеет больше. И он стал более зрелым гонщиком. Очевидно, два года многое поменяли.

Как бы то ни было, у него прекрасный потенциал, который не стоит недооценивать. Но, в конце концов, решение зависит от многих факторов – скрестим пальцы», – отметил Ральф.

Боттас и «Кадиллак» согласовали контракт (GPblog)

Нико Росберг: «Мик Шумахер – кандидат на место в «Кадиллаке»