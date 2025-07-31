Ральф Шумахер о прогрессе «Заубера»: «Причина в отсутствии Боттаса. Мик – хороший кандидат для «Кадиллака» с прекрасным потенциалом»
Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер не одобряет потенциальную сделку между резервным гонщиком «Мерседеса» Валттери Боттасом и «Кадиллаком».
Оптимальной кандидатурой для новой команды «Ф-1», по мнению Ральфа, стал бы его племянник Мик Шумахер, пилот «Альпин» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).
«Если посмотреть на то, где «Заубер» был в прошлом году и где находится сейчас, считаю, причина в [отсутствии] Боттаса.
Что касается Переса, можно получить чуть более объективное представление, сравнивая его с Максом Ферстаппеном. Кроме того, он приносит деньги, а это очень важно в начале пути. Даже команде «Дженерал Моторз» нужно все финансировать.
Так что вполне могу представить такое. Не могу представить Чжоу, ведь сейчас между Америкой и Китаем не самые лучшие отношения. Вероятно, это будет довольно тяжело с экономической точки зрения.
Люди будут опять говорить о дяде, но, если посмотреть, у кого еще есть какой-то опыт и потенциал, то Мик, безусловно, является хорошим кандидатом. На мой взгляд, сейчас он умеет больше. И он стал более зрелым гонщиком. Очевидно, два года многое поменяли.
Как бы то ни было, у него прекрасный потенциал, который не стоит недооценивать. Но, в конце концов, решение зависит от многих факторов – скрестим пальцы», – отметил Ральф.
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