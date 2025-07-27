Боттас и «Кадиллак» согласовали контракт (GPblog)
«Кадиллак» объявит о сделке с Боттасом в ближайшее время.
Резервный пилот «Мерседеса» Валттери Боттас вернется на решетку в 2026 году и станет основным гонщиком «Кадиллака» – новой команды «Формулы-1», утверждает GPblog.
Боттас и американский коллектив достигли договоренности. В ближайшее время контракт должен быть подписан, и о сотрудничестве объявят официально.
Издание называет экс-гонщика «Ред Булл» Серхио Переса главным кандидатом на место напарника Боттаса.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
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