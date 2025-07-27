Боттас и «Кадиллак» согласовали контракт (GPblog)

«Кадиллак» объявит о сделке с Боттасом в ближайшее время.

Резервный пилот «Мерседеса » Валттери Боттас вернется на решетку в 2026 году и станет основным гонщиком «Кадиллака » – новой команды «Формулы-1», утверждает GPblog.

Боттас и американский коллектив достигли договоренности. В ближайшее время контракт должен быть подписан, и о сотрудничестве объявят официально.

Издание называет экс-гонщика «Ред Булл » Серхио Переса главным кандидатом на место напарника Боттаса.

«Кадиллак» с высокой долей вероятности подпишет контракты с Боттасом и Друговичем (AutoAction)

Гюнтер Штайнер: «У Мика Шумахера хорошие шансы на место в «Кадиллаке»