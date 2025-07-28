Леклер завоевал 5-й подиум в году – больше лишь у пилотов «Макларена». У Хэмилтона – 0

«Феррари» завоевала все 5 подиумов сезоне благодаря Леклеру.

Шарль Леклер финишировал третьим на Гран-при Бельгии и в пятый раз в 2025 году заехал на подиум.

Всего на счету монегаска 48 призовых мест в «Формуле-1» – это четвертый показатель среди действующих пилотов.

Гонщик «Феррари » сравнялся по подиумам в нынешнем сезоне с Максом Ферстаппеном («Ред Булл »), которого Леклер сдержал в Спа, и Джорджем Расселлом («Мерседес »). Лидерами остаются напарники по «Макларену » Оскар Пиастри и Ландо Норрис (по 11).

Присоединившийся к Скудерии Льюис Хэмилтон стал гонщиком дня в Бельгии, но пока не завоевал ни одного подиума в основных гонках за новую команду. На счету семикратного чемпиона мира победа в спринте в Китае.

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