Лоран Мекьес: «Думаю, заднее антикрыло на болиде Леклера сегодня будет сниться Ферстаппену»

Мекьес оценил выступление Ферстаппена в Спа.

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес подвел итоги Гран-при Бельгии, отметив, что Макс Ферстаппен перепробовал все, но так и не смог обогнать Шарля Леклера в борьбе за третье место.

«Думаю, заднее антикрыло на болиде Леклера сегодня будет сниться Максу. Мне кажется, что сегодня Макс провел каждый круг, буквально вися на заднем антикрыле и коробке передач болида Шарля.

Но да, таковы правила игры, и у нас не было возможности потренироваться на мокрой трассе. И мы выбрали достаточно агрессивный вариант настроек болида на гонку, ожидая сильного дождя. Который сегодня в итоге пошел раньше, чем предполагалось. Но да, так бывает.

Затем, когда трасса высохла, Макс, как мне кажется, перепробовал все, чтобы обойти Шарля. При этом непосредственно обгонных маневров было предпринято не так уж много. Так что да, Максу было тяжело, особенно учитывая конфигурацию настроек болида.

Что поделать, мы стартовали четвертыми – и финишировали четвертыми, заработали несколько очков. И «Ред Булл », вероятно, еще предстоит поработать, чтобы сократить отставание от «Макларена», – рассказал Мекьес.

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