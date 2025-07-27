Льюис Хэмилтон: «Провел не лучший уик-энд, но коллективно, вместе с Леклером, мы смогли обойти по очкам «Мерседес»

Хэмилтон оценил выступление команды в Спа.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Бельгии, отметив, что остался доволен своим прорывом в гонке, а также тем фактом, что вместе с напарником им удалось обойти по очкам «Мерседес », с которым Скудерия конкурирует в Кубке конструкторов.

«Мне всегда нравились такие гонки – в которых тебе бросают вызов, когда тебе нужно прорываться через пелотон. Ведь именно так начиналась моя жизнь в гонках. У нас был далеко не самый лучший карт, так что я часто стартовал позади. Эта гонка напомнила мне те времена.

Отличная командная работа. Хотя я разочарован, что в целом провел этот уик-энд не лучшим образом. Но мы хотя бы заработали очки и коллективно, вместе с Шарлем , обошли по очкам «Мерседес».

У меня пока не всегда получается все делать правильно. Было несколько сторонних факторов, повлиявших на мои выступления и в пятницу, и в субботу, хотя главным образом дело было во мне. Но сегодня мне удалось немного отыграться. И большое спасибо команде – в следующий уик-энд я постараюсь выступить сильнее. Думаю, что с проведенными изменениями наша машина стала лучше, так что сегодня я чувствовал себя более комфортно», – рассказал Хэмилтон.

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