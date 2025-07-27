Шарль Леклер: «В Спа получили от обновлений болида «Феррари» то, что и ожидали – это радует»

Леклер остался доволен работой обновленного болида.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Бельгии, который завершил на третьей позиции, а также поделился мнением о работе технических обновлений болида, подготовленных к этому уик-энду.

«Надеюсь, мы продолжим прогрессировать. Честно говоря, в этот уик-энд мы получили от обновлений болида то, что и ожидали, и это радует.

Нам нужно продолжать работу с болидом и изучать способы извлечь из обновленного болида его максимальный потенциал. Первый уик-энд на обновленном болиде прошел хорошо, и я рад попаданию на подиум, которое стало возможным благодаря работе всей команды в Маранелло.

Нужно не сбавлять обороты, и тогда, я надеюсь, мы скоро сможем начать давить на «Макларен», – рассказал Леклер.

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