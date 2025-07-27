Гельмут Марко: «С такими настройками болида у Ферстаппена просто не было возможности обогнать «Феррари» Леклера»

Марко признал нехватку скорости у Ферстаппена в Спа.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко подвел итоги Гран-при Бельгии, отметив, что команда ошиблась с настройками болида, из-за чего Максу Ферстаппену не хватало скорости на прямых и он не мог обогнать Шарля Леклера в борьбе за третье место.

«Суть в том, что мы просто не могли держать такой темп, как у лидеров. Настройки болида были в большей степени подобраны для работы в дождевых условиях, и в итоге оказалось, что наша машина была просто слишком медленной на первом секторе.

Если бы мы выбрали те же настройки, которые использовали ранее в спринте, это бы значительно улучшило нашу ситуацию. А так у Макса просто не было возможности обогнать «Феррари » Леклера.

У нас будут еще обновления болида на Гран-при Венгрии. Посмотрим, как этап сложится там», – рассказал Марко.

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