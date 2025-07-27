Ландо Норрис о старте: «Дело не в батарее, а в слипстриме – фактически невозможно удержать лидерство в этот уик-энд»

Норрис объяснил проигранный старт бельгийской гонки.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис ответил на вопрос о том, повлияли ли проблемы с батареей на неудачный старт – британец уступил позицию напарнику Оскару Пиастри .

«Нет. Дело в слипстриме, и мы уже видели это в субботу [когда Пиастри проиграл Ферстаппену в спринте]. Слипстрим особенно важен на мокрой трассе – лидеру приходится пробиваться через первый слой воды, и под дождем эффект даже сильнее, чем в обычных условиях.

Я не лучшим образом проехал первый поворот – надо все изучить. Было два срыва на выезде – может, я и мог избежать проблем. Но, считаю, это просто дало Оскару больше слипстрима.

Мы уже видели такое в субботу – просто тяжело лидировать на старте. Не говорю, что я все сделал идеально, но, похоже, в этот уик-энд, когда на прямой встречный ветер, фактически невозможно удержать лидерство.

Особо жаловаться не на что. В остальном гонка получилась хорошей. Неплохая попытка, я сильно атаковал, однако это не хватило», – заявил британец.

Ландо также поделился мнением об ошибках:

«Была пара блокировок в первом повороте, я широко выехал в «Пуоне», наехал на большую кочку. Там я потерял пару секунд.

В то же время Оскар тоже допускал ошибки. Просто условия были сложными. Уверен, такие ошибки случались у всех.

Кроме того, мне нужно было отыгрывать время, приходилось атаковать. Я не мог просто расслабиться. Когда пилотируешь на пределе, ошибки бывают.

Но это гонки, это жизнь. В каком-то смысле не могу сказать, что я недоволен. Мне надо более серьезно изучить свою работу. Есть ощущение, что я все равно выступил неплохо – казалось, я показываю скорость и хорошо справляюсь. Но первый круг меня подвел».

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