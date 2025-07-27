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Ландо Норрис: «Пиастри лучше справился на старте и заслужил победу»

Норрис прокомментировал второе место в Спа.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис финишировал вторым на Гран-при Бельгии, первое место занял его напарник Оскар Пиастри.

«Оскар просто хорошо справился [на старте]. Что тут еще скажешь. Он чуть активнее атаковал в «О Руж», поймал слипстрим и разогнался.

Жаловаться не на то. Он лучше справился в начале заезда, вот и все. После этого момента я ничего не мог сделать. Хотелось бы я оказаться на вершине, но сегодня Оскар это заслужил.

Ошибки на последнем отрезке? Это рассуждения в духе «а что, если». Оскар это заслужил. Уверен, он тоже допустил пару ошибок. Если же он провел идеальную гонку, значит, я не мог сегодня победить. Свой пилотаж я разберу.

Но я рад за команду. Очередной дубль. Думаю, первый для нас на этой трассе за многие, многие годы. Заслуженный результат команды и Оскара», – заявил британец.

Гран-при Бельгии-2025. Пиастри выиграл дождевую гонку, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Гран-при Бельгии
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