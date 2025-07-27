Зак Браун: «На старте у Норриса возникла проблема с батареей»

В «Макларене» пояснили, что случилось с Норрисом на старте в Спа.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун прокомментировал проблемы Ландо Норриса на Гран-при Бельгии, где британец финишировал вторым.

«У него возникла небольшая проблема с батареей, которую нам нужно изучить. Вряд ли она ему помогла.

На старте у нас были трудности с работой батареи. Она длилась недолго – по большей части при подъеме [в «Радийоне»].

Была ли такая же проблема у Оскара Пиастри ? Позвольте мне все внимательно изучить. [Могу только сказать], что на старте возникла проблема с батареей», – сказал Браун.

Гран-при Бельгии-2025. Пиастри выиграл дождевую гонку, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й

