Зак Браун: «На старте у Норриса возникла проблема с батареей»
В «Макларене» пояснили, что случилось с Норрисом на старте в Спа.
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал проблемы Ландо Норриса на Гран-при Бельгии, где британец финишировал вторым.
«У него возникла небольшая проблема с батареей, которую нам нужно изучить. Вряд ли она ему помогла.
На старте у нас были трудности с работой батареи. Она длилась недолго – по большей части при подъеме [в «Радийоне»].
Была ли такая же проблема у Оскара Пиастри? Позвольте мне все внимательно изучить. [Могу только сказать], что на старте возникла проблема с батареей», – сказал Браун.
Гран-при Бельгии-2025. Пиастри выиграл дождевую гонку, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
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