Мартин Брандл уверен, что Ферстаппен выбыл из чемпионской гонки: «Пиастри и Норрис разыграют титул, даже если столкнутся друг с другом»
Ферстаппен потерял шансы защитить титул, заявил Брандл.
Комментатор Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1» Мартин Брандл считает, что вероятность чемпионства пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена стремится к нулю после четвертого места на Гран-при Бельгии.
«[Пиастри] теперь на 81 очко опережает Макса Ферстаппена. Это более чем три победы, а впереди 11 гонок.
Считаю, эта гонка подтверждает, что Пиастри и Норрис разыграют титул, даже если будут какие стычки или они столкнутся друг с другом», – произнес эксперт.
Пиастри до 16 очков увеличил отрыв от Норриса в чемпионате
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
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