Мартин Брандл уверен, что Ферстаппен выбыл из чемпионской гонки: «Пиастри и Норрис разыграют титул, даже если столкнутся друг с другом»

Ферстаппен потерял шансы защитить титул, заявил Брандл.

Комментатор Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1» Мартин Брандл считает, что вероятность чемпионства пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена стремится к нулю после четвертого места на Гран-при Бельгии.

«[Пиастри] теперь на 81 очко опережает Макса Ферстаппена. Это более чем три победы, а впереди 11 гонок.

Считаю, эта гонка подтверждает, что Пиастри и Норрис разыграют титул, даже если будут какие стычки или они столкнутся друг с другом», – произнес эксперт.

Пиастри до 16 очков увеличил отрыв от Норриса в чемпионате

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